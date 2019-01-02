وحدات العاصمة الإدارية السكنية تقفز بمبيعات طلعت مصطفى 93% في 2018

كتبت- شيماء حفظي:

قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إن مبيعات الوحدات السكنية ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 93% مدعومة بمبيعات مشروع سيليا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح بيان الشركة، أن مبيعات الوحدات السكنية بلغت العام الماضي 18.3 مليار جنيه، مقابل 9.5 مليار جنيه العام السابق.

وأطلقت مجموعة طلعت مصطفى في يونيو الماضي، مشروع سيليا، وهو أحدث مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وحقق مبيعات بقيمة 12 مليار جنيه، منذ إطلاقه، وفقا للبيان.

وبشكل إجمالي، ارتفعت مبيعات المجموعة من النشاط العقاري بنسبة 62% خلال العام الماضي، لتبلغ 21.3 مليار جنيه مقابل 13.1 مليار جنيه في العام 2017، وفقا للبيان.

وأوضحت الشركة، أنها خلال العام الماضي، حققت معدلات تسليم غير مسبوقة في مصر والشرق الأوسط – على حد وصفها – مشيرة إلى أن الشركة سلمت أكثر من 90 ألف وحدة منذ بداية نشاطها.

وقالت الشركة، إن لديها نظرة متفائلة إلى قطاع الأندية، كما تستهدف حاليا عملاء مدينتي "الرحاب ومدينتي" الذين لم يشتركوا في الأندية عند شراء وحداتهم السكنية، حيث بلغت مبيعات اشتراكات الأندية لهؤلاء العملاء منذ بداية سبتمبر الماضي 107 ملايين جنيه.

وطلعت مصطفى من أكبر الشركات العقارية المدرجة في البورصة المصرية، ومن أبرز مشروعاتها في القاهرة مشروع "مدينة الرحاب" ومشروع "مدينتي" الذي يقام على مساحة ثمانية آلاف فدان.