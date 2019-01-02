ارتفاع الفاصوليا وتراجع البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الفاصوليا و5 أصناف من الفاكهة بين 50 قرشًا وجنيه، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 7 و10 جنيهات، وسعر كيلو البرتقال البلدي بين جنيهين و3.5 جنيه، وسعر كيلو الجوافة بين 4 و7 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وفي المقابل تراجع سعر كيلو الطماطم 10 قروش، ليتراوح بين جنيهين و2.25 جنيه، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر عدد من أصناف الفاكهة خلال تعاملات اليوم.

ويرصد "مصراوي" أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و5.25 جنيه، بتراجع 10 قروش.

البطاطس بين 3 و6 جنيهات.

البصل بين 4 جنيهات و5.75 جنيه.

الكوسة بين 7 جينهات و11 جنيهًا.

الفاصوليا بين 7 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 جنيهات و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

القلقاس بين جنيهين و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين جنيهين و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

البرتقال السكري بين 2.5 و3.5 جنيه، بزسادة 50 قرشًا.

برتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

الليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الرمان بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.