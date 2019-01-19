باسل الحيني: إطلاق شركة تأمين ممتلكات جديدة قريبا

كتبت- منال المصري وشيماء حفظي:

قال باسل الحيني ، رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، إنه سيتم الإعلان قريبًا عن إطلاق شركة تأمين ممتلكات جديدة، بالتعاون مع شركاء.

وأوضح الحيني، في تصريحات لمصروي، أن الشركة القابضة، تجري حاليًا دراسة لإنشاء شركة مصر للتـأمين التكافلي حياة بعد نجاح شركة مصر للتـأمين التكافلي ممتلكات.

وأكد رئيس القابضة، أن الشركة تضع دراسة لإدارة المحفظة الاستثمارية وكل قطاع استثماري على حدة، بهدف تعظيم الاستفادة منها.

وقال الحيني، إن الشركة ستدرس أيضًا حجم مساهماتها في بعض الشركات وإمكانية الاستفادة منها وتطويرها أو التخارج منها، حسب حجم المساهمة والعائد الذي يعود منها.

"نمتلك مساهمات استراتيجة أو ضئيلة في بعض الشركات.. المساهمات الاستراتجية سيتم وضع خطة استثمارية لتنميتها وتحقيق الاستفادة منها، أما المساهمات الضئيلة التي لا تدر عائدًا سيتم التخارج منها والاستفادة بحصيلة التخارج في إعادة أستثمارها بشركات أخرى" بحسب ما قاله رئيس القابضة.

وقال الحيني، إن القابضة ستتعاون مع بنك الاستثمار القومي، وبنكي مصر والأهلي المصري، لأنهم يمتلكون مع القابضة حصصًا في بعض الشركات.

وأضاف: "سندرس معا تعظيم الاستفادة من مساهماتنا في هذه الشركات بالشكل الأنسب سواء من خلال التبادل أو الشراء .. الموضوع تحت الدراسة".

وتبلغ قيمة المحفظة الاستثمارية لمجموعة شركات مصر القابضة للتأمين، حتى نهاية العام المالي المنتهي في يونيو الماضي 64.7 مليار جنيه موزعة على 32.8 مليار جنيه لشركة مصر للتأمين، و 29.6 مليار جنيه لشركة مصر لتأمينات الحياة، و 827 مليون جنيه لشركة مصر لإدارة الاصول العقارية.