القابضة للتأمين تقيم فروعها الخارجية وتدرس التوسع في أفريقيا

كتبت- شيماء حفظي ومنال المصري:

تدرس شركة مصر القابضة للتأمين، تقييم فروعها الخارجية من أجل إعادة هيكلتها، بالإضافة إلى إمكانية التوسع في أسواق جديدة.

وقال باسل الحيني، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، لمصراوي، إن الشركة تدرس إعادة هيكلة فروعها الخارجية في 3 دول وهي قطر ودبي والكويت بهدف تنمية هذه الفروع وتعظيم الاستفادة منه.

كما تدرس الشركة الانتشار في السوق الأفريقي، كوسيلة للتوسع في أسواقها الخارجية، بحسب ما قاله رئيس القابضة، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن الدول الأفريقية التي سيتم التواجد فيها بناء على دراسات جارية.

وقال رئيس القابضة، إن الشركة تعتزم عقد اجتماع مع المجالس التصديرية المصرية، من أجل تقديم التعاون والخدمات التأمينية للتوسع في السوق الأفريقي.