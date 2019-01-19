القابضة للتأمين تطلق مباردة لتنمية القطاع وتوسيع السوق

كتبت- منال المصري وشيماء حفظي:

أطلقت شركة مصر القابضة للتأمين، مبادرة لزيادة دور شركات التأمين في تنمية سوق التأمين، وزيادة مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي.

وقال باسل الحيني، رئيس مجلس إدارة القابضة، إنه بحث مع رؤساء عدد من الشركات الأجنبية العاملة في مصر، أهم الفرص والتحديات التي تواجه القطاع، وإمكانية تحقيق أهداف المبادرة، على أن يتم التباحث أيضًا مع الشركات المحلية.

وأوضح الحيني، أن الشركة القابضة، بدأت اجتماعاتها مع الشركات الأجنبية لما تمتلكه من إمكانيات وخبرات في القطاع، بالإضافة إلى تعاملاتها مع أسواق خارجية مختلفة، مشيرًا إلى دورها في دعم الاقتصاد المصري.

وأكد الحينيِ، أنه تم الاتفاق أثناء الاجتماع على بعض الاقترحات لتوسيع ونمو قطاع التأمين في السوق المصري، ليتم رفعها للجهات التنفيذية.

وناقشت شركات التأمين خلال الاجتماع، ضرورة إضافة بعض المزايا الضريبية لقطاع التأمين، على غرار الأوعية الادخارية بالبنوك المعفاة من الضرائب، لتتمتع فرص الاستثمار في التأمين بعناصر جاذبة وزيادة الإقبال عليها، بحسب ما قاله الحيني.

وأوضح الحيني، أن الشركات الأجنبية رحبت بمبادرة مصر القابضة للتأمين التي تساهم في زيادة دورهم في دعم الاقصاد المصري، مشيرا إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى تعديلات قانون التامين الجديد الذي يتم ‘عداده حاليا بمشاركة جميع الأطراف المعنية وشركات التأمين.