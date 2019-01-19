شركة أرضك للتنمية تسحب 300 مليون جنيه من 4 بنوك لتمويل مشروع زيزينيا

كتبت- منال المصري:

قال أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة ارضك للتنمية والاستثمار العقاري، إن شركته سحبت ٣٠٠ مليون جنيه من إجمالي قرض بالغ ٦٠٠ مليون جنيه من 4 بنوك بهدف تمويل عجز مشروع زيزينيا المستقبل بالقاهرة الجديدة.

وكانت الشركة حصلت بداية العام الماضي على قرض بقيمة 600 مليون جنيه من بنوك الأهلي والقاهرة وقناة السويس والعقاري بهدف تمويل عجز تكلفة مشروع زيزينيا المستقبل.

وقال دويدار لمصراوي إن التكلفة الاستثمارية لمشروع زيزينيا شهدت ارتفاعًا بعد تحرير سعر الصرف من 1.5 مليار جنيه إلى بين ٢.٥ أو ٣ مليارات جنيه.

وأضاف دويدار إلى أن الشركة انتهت من بيع أكثر من 60% من الوحدات السكنية بأحدث مشروعاتها "زيزينيا المستقبل".

ويعد مشروع "زيزينيا المستقبل" من المشروعات العقارية لشركة "أرضك" في السوق المصري.

وفي نفس السياق توقع دويدار أن تحصل شركته على قرار وزاري خلال الشهر القادم للبدء في تنفيذ مشروع أرض المنيا على مساحة ٣٠٠ فدان موضحا أن المشروع مقسم بين ٦٠٪؜ سكني و٤٠٪؜ استثماري.