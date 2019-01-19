مصدر: 4.9 مليون مشترك في خدمة ADSLبالمصرية للاتصالات حتى سبتمبر الماضي

كتب - محمد علاء الدين:

قال مصدر مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات إن الشركة تستحوذ على الحصة الأكبر من عدد مستخدمي الإنترنت الثابت ADSL في مصر.

وأضاف المسؤول لمصراوي إن الشركة المصرية للاتصالات تستحوذ على 72.8% من إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت الثابت ADSL بنهاية شهر سبتمبر 2018.

وكشف المصدر عن أن عدد مستخدمي الإنترنت الثابت بالشركة بلغ 4.9 مليون من إجمالي 6.2 مليون مستخدم بنهاية سبتمبر الماضي، فيما تتقاسم الشركات الأخرى 1.2 مليون مستخدم.

ووفقا للمصدر فإن الشركة المصرية للاتصالات تمكنت من جذب نحو 900 ألف عميل جديد بخدمات الإنترنت الثابت ADSL خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي مقارنة بعام 2017، حيث أنهت الشركة العام قبل الماضي بعدد 4 ملايين مستخدم للإنترنت الثابت.

وتقدم خدمات الإنترنت فائق السرعة ADSL خمس شركات هم "المصرية للاتصالات - فودافون - اورنج- اتصالات - نور".

يذكر أنه في أكتوبر الماضي زاد عدد مستخدمي الإنترنت الثابت ADSL إلى 6.3 مليون مشترك مقابل 6.2 مليون مشترك في شهر سبتمبر الماضي، وفقا لمؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبحسب المؤشرات أضاف سوق الإنترنت ADSL نحو 100 ألف عميل جديد خلال شهر واحد، لينمو بنسبة 1.6% على أساس شهري.