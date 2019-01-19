الوزراء يوافق على التجديد للعضو المنتدب لبنك مصر إيران لمدة 6 أشهر

كتبت - منال المصري:

قال مصدر مسؤول في بنك مصر إيران، إن مجلس الوزراء أصدر قرارًا الأسبوع الماضي بالتحديد لعمرو طنطاوي، في منصب العضو المنتدب للبنك لمدة 6 أشهر بشكل استثنائي وذلك بعد انتهاء الفترة القانونية لمنصبه.

وينص قانون البنوك عل أن الفترة القانونية لأي عضو في مجالس الإدارة التنفيذية بالبنوك تبلغ 4 سنوات ثم يصدر قرارًا بالتجديد أو يتم تعيين آخرين.

وكان عمرو طنطاوي تولى رسميًا في يناير 2015 منصب العضو المنتدب بالبنك خلفا لحمدي موسى، وذلك بعد ما كان يشغل مدير عام الفروع بالبنك.

ويتوزع هيكل ملكية بنك مصر إيران بواقع 29.93% لبنك الاستثمار القومي، و 16.06% مصر للتأمين، و 13.87% شركة مصر لتأمينات الحياة، ونحو 40.14% للشركة الإيرانية للاستثمار الأجنبي المملوكة للحكومة الإيرانية.

وكان البنك المركزي أصدر قرارًا العام الماضي بتعيين أشرف الشرقاوين وزير قطاع الأعمال العام رئيسًا للبنك خلفا لإسماعيل حسن.