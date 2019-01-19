راية لتكنولوجيا المعلومات تتفاوض لإنشاء فروع إلكترونية لأربعة بنوك

كتب- محمد علاء الدين:

قال هشام عبد الرسول الرئيس التنفيذي لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات إن الشركة تجري مفاوضات مع 4 بنوك لإنشاء فروع إلكترونية لهم.

وأضاف عبد الرسول لمصراوي أن البنوك التي تفاوضها الشركة، بنكان حكوميان وآخران من القطاع الخاص.

وحققت الشركة نجاحًا في إنشاء فرع إلكتروني لأحد البنوك الكبار في مصر ما جعلها تقرر الوسع في هذا الشق وخاصة أن القطاع المصرفي من القطاعات الكبرى في استخدام حلول التكنولوجيا، بحسب عبد الرسول.

وافتتح البنك الأهلي المصري مؤخرا 4 فروع إلكترونية ضمن المرحلة الأولى من الفروع الإلكترونية الخاصة به والتي تعمل على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء من خلال قنوات بديلة دون الاستعانة بتدخل بشري وإنما فقط ممثلين لخدمة العملاء بهدف تقديم المعلومات المصرفية التي يحتاجها العملاء وارشادهم لكيفية إنهاء معاملاتهم المصرفية وخاصة في بداية تشغيل الفروع إلى أن يعتاد العميل التعامل بمفرده بشكل كامل داخل الفرع.

وقال عبد الرسول إن قطاعات النقل والطاقة والاتصالات من القطاعات التي بها فرص نمو لحلول تكنولوجيا المعلومات ولذلك تركز عليهم الشركة في خطتها الاستثمارية للفترة المقبلة.

وأوضح أن الشركة تخصص نحو 40% من استثماراتها للعام الجاري للتوسع بخدماتها في قطاع الطاقة ولاسيما شركات البترول والغاز الطبيعي، خاصة بعد تحول مصر من دولة مستوردة للطاقة لدولة تعتمد على نفسها في توفير مصادر الطاقة مع الاتجاه للتصدير مستقبلًا، في ظل الاكتشافات الجديدة وزيادة الإنتاجية.

ويرى عبد الرسول أنه يجب الاعتماد على التكنولوجيا بشكل موسع في قطاع الطاقة في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي ما يحقق الاستفادة القصوى من زيادة الإنتاجية بقطاع البترول.

ويعتقد عبد الرسول أن أبرز الحلول التكنولوجية التي ستشهد نموًا خلال الفترة المقبلة الحوسبة السحابية والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء.

وحققت راية لتكنولوجيا المعلومات نموًا في العائدات خلال العام الماضي بنسبة 40%، وفقا للرئيس التنفيذي للشركة، مستهدفا نموًا مماثلًا للعام الماضي بنهاية العام الجاري.