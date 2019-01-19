البنك العقاري يخطط لإصدار 50 ألف بطاقة ميزة بنهاية مارس المقبل

كتبت- منال المصري:

قال عمرو جاد الله، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري إن البنك يخطط إصدار 50 ألف بطاقة مبدئيًا من ميزة أول بطاقة محلية ذات علامة تجارية مصرية نهاية مارس المقبل بالتعاون مع البنك المركزي.

وأضاف في تصريحات لـ "مصراوي" أن البنك سيبدأ بإصدار البطاقة المدفوعة مقدما من ميزة كمرحلة أولي ثم بطاقات الخصم والكريدت كارد والمرتبات بهدف دعم استراتيجية البنك المركزي والمجلس القومي للمدفوعات بميكنة المدفوعات وتقليل تداول الكاش.

وطرح بنكا مصر والأهلي المصري الأسبوع الماضي كارت ميزة رسميًا للجمهور مخططين إصدار مليون كارت ميزة بكل بنك فيهم في العام الجاري بحسب تصريحات سابقة من البنكين.

وانتهت البنوك من إتمام المعاملات البنكية لماكينات الصراف الآلي لقبول بطاقات ميزة بحسب تعليمات المركزي.

وكان أعلن البنك المركزي والمجلس القومي للمدفوعات بداية العام الماضي على العمل على إصدار أول كارت ائتمان محلي بهدف توسيع ميكنة المدفوعات.

وقال أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي للمدفوعات وتكنولوجيا المعلومات في تصريحات سابقة إن المركزي يخطط لإصدار 20 مليون كارت ميزة خلال أول 3 سنوات.