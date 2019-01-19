الفاصوليا عند 12 جنيها.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق الجملة
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار الأمس الجمعة.
وتراوح سعر كيلو الطماطم بين جنيهين و5.2 جنيه، وكيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، كيلو الباذنجان بين 4 و6 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين جنيهين و5.2 جنيه.
البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
الكوسة بين 8 و10 جنيهات.
الفاصوليا بين 10 جنيهات و12 جنيهًا.
الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 4.5 و6.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.
الملوخية بين 5 و7 جنيهات.
الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات.
القلقاس بين جنيهين و4 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين جنيهين و3.5 جنيه.
البرتقال السكري بين 2.5 و3.5 جنيه.
البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.
اليوسفي بين 2.5 و5.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
الرمان بين 4 و6 جنيهات.
الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.
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