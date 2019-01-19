الفاصوليا عند 12 جنيها.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق الجملة

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار الأمس الجمعة.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين جنيهين و5.2 جنيه، وكيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، كيلو الباذنجان بين 4 و6 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و5.2 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 8 و10 جنيهات.

الفاصوليا بين 10 جنيهات و12 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 4.5 و6.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات.

القلقاس بين جنيهين و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين جنيهين و3.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 2.5 و3.5 جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

اليوسفي بين 2.5 و5.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 4 و6 جنيهات.

الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.