5.6 مليار دولار صادرات مصر الكيماوية لروسيا في أول 10 أشهر من 2018

القاهرة- وكالات:

قال المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أنه تلقى دراسة تسويقية من المكتب التجاري في موسكو يقترح فيها على المجلس إتمام بعثته الترويجية التي من المنتظر تسييرها إلى روسيا في الفترة من 4 إلى 7 مارس المقبل، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتأتي هذه البعثة على هامش فعاليات معرضي lnterlakokraska ومعرض khimia2019.

وأضاف المجلس في بيان اليوم السبت، أنه وفقا للدراسة فإن الإنتاج المحلي من المنتجات الكيماوية بلغ نحو 57 مليار دولار خلال عام 2017، كما بلغ إجمالي قيمة الواردات الروسية من بنود الصناعات الكيماوية نحو 4.8 مليار دولار خلال 2017 ونحو 7.7 مليار دولار خلال العشرة أشهر الأولى من 2018.

وأشار البيان إلى تدني حجم الصادرات المصرية من بنود الصناعات الكيماوية إلى روسيا خلال 2017 لتبلغ نحو 7.6 مليون دولار و5.6 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2018.

ورصد المكتب التجاري في موسكو أهم بنود الصناعات الكيماوية التي يرى إمكانية تنمية الصادرات المصرية منها إلى السوق الروسي، ويأتي على رأسها الدهانات والورنيش، حيث تستورد روسيا منها نحو 453.44 مليون دولار، علما بأن الصادرات المصريه من هذا البند إلى العالم الخارجي تبلغ نحو 96 مليون دولار ، منها نحو 300 ألف دولار إلى روسيا الإتحادية.

ومن بند الصابون، تستورد روسيا ما قيمته 63.200 مليون دولار ، وفي المقابل تصدر مصر ماقيمته نحو 40 مليون دولار للعالم الخارجي ونحو 3،6 مليون دولار الى روسيا.

ومن بند مستحضرات الغسيل تستورد روسيا ما قيمته 541.54 مليون دولار، وفي المقابل تصدر مصر ماقيمته نحو 268 مليون دولار للعالم الخارجي ونحو مليون دولار الى روسيا.

ومن بند الغراء تستورد روسيا ما قيمته 206.57 مليون دولار، وتصدر مصر ماقيمته 39 مليون دولار من هذا البند، ومن بند المبيدات الحشرية ، تستورد روسيا ما قيمته 46 مليون دولار، في حين تصدر مصر ما قيمته 17 مليون دولار للعالم الخارجي،

ومن أصناف اللدائن لنقل وتعبئة البضائع، تستورد روسيا ماقيمته 488 مليون دولار من العالم الخارجي وتصدر مصر منها للعالم الخارجي نحو 69 مليون دولار، ومن أصناف أخرى من اللداين تبلغ الواردات الروسية نحو 971.58 مليون دولار، وفي المقابل تصدر منها مصر للعالم الخارجي نحو 106 ملايين دولار منها 500 ألف دولار فقط إلى روسيا.