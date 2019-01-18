مسؤول بالمركزي: إعلان قواعد منح تراخيص جديدة لفروع البنوك الأجنبية قريبا

كتبت- منال المصري:

قالت لبنى هلال نائبة محافظ البنك المركزي، لمصراوي، إن البنك المركزي سيعلن عن قواعد منح تراخيص جديدة للبنوك الأجنبية والإقليمية لإنشاء فروع لها في مصر بمجرد موافقة مجلس إدارة البنك عليها.

وأضافت هلال، أن التحسن الكبير في أوضاع الاقتصاد المصري وقوة القطاع المصرفي جذب اهتمام البنوك الأجنبية بشكل متزايد للعمل في السوق المصري، الأمر الذي دفع البنك المركزي للنظر حاليًا في منح تراخيص جديدة للبنوك الأجنبية والإقليمية لإنشاء فروع لها في مصر.

وأكدت هلال، أن البنوك التي سيتم منحها الرخص الجديدة ستكون بنوكًا شاملة وليست متخصصة "حيث أن جميع البنوك العاملة في القطاع المصرفي هي بنوك شاملة ولا توجد نية لتغيير ذلك".

وكان مصدر بالبنك المركزي، قال منذ نحو شهر، إن مجلس إدارة البنك يدرس الموافقة على إعادة فتح التراخيص لفروع البنوك الدولية خلال الفترة المقبلة للعمل في السوق المصرية.

وأشار المصدر، وقتها، أن هناك طلبات مقدمة من بنوك دولية تسعى للعمل في السوق المصرية، معتبرا أن هذه الخطوة ستخلق قاعدة أكبر من المتعاملين مع القطاع المصرفي المصري.

ويضم الجهاز المصرفي نحو 38 بنكا خاضعة لرقابة البنك المركزي، وتتنوع جنسيات البنوك بين بنوك مصرية وإقليمية (خليجية وعربية)، وأوروبية، وأمريكية، وتستحوذ البنوك الإقليمية على العدد الأكبر من إجمالي البنوك القائمة، وتتصدرهم دولة الإمارات العربية بخمسة بنوك في مصر.