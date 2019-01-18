وزير الاتصالات يبحث مع سفير السويد فرص الاستثمار في القطاع

كتب- محمد علاء الدين:

بحث عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع يان تِسلف سفير السويد بالقاهرة، وسامح شكري مدير شركة إريكسون مصر، إمكانية التعاون في عدد من المجالات.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، إن اللقاء تناول إمكانية المساهمة في المبادرة الرئاسية "أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية" من خلال دراسة إمكانية إنشاء مركز مصري سويدي لتطوير الألعاب الإلكترونية، وتبادل الزيارات بين الشركات العاملة في هذا المجال في البلدين.

كما تم مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال تمكين ذوي الإعاقة باستخدام التكنولوجيا المساعدة، والشراكة في مجال تمكين رائدات الأعمال وتوفير البرامج التدريبية التي تؤهلهم لبدء مشروعاتهم الخاصة ورفع مستوى دخلهم، بحسب البيان.

واستعرض الوزير، المشروعات والمبادرات التي تنفذها الوزارة لتحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة، ودعم الإبداع وريادة الأعمال وبناء قدرات الشباب، وتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنمية المناطق النائية والفقيرة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفقا للببان.

وأوضح الوزير أهمية تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكات الاتصالات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسريع عمليات التحول الرقمي بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ووفقا للبيانـ، رحب سفير السويد بالقاهرة بتعزيز التعاون المشترك بين مصر والسويد في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة في مجالات المدن الذكية، وتصنيع الإلكترونيات، والذكاء الاصطناعي والتي تعد من ضمن المجالات التي تتميز بها دولة السويد.

وخلال اللقاء، استعرض سامح شكري مدير شركة إريكسون مصر، أنشطة الشركة في مجال تقديم أحدث التقنيات في مجال رفع كفاءة شبكات الاتصالات، وأنشطتها لدعم البحوث والتطوير وخططها المستقبلية.

وأشار شكري، إلى أنه تم بحث إمكانية إنشاء مقر لـجراج إريكسون Ericsson Garage في القرية الذكية أو في مدينة المعرفة المقرر إقامتها في العاصمة الادارية الجديدة.

وجراج إريكسون Ericsson Garage منصة مخصصة للابتكار المفتوح تهدف لبناء شراكات مع الجهات الأكاديمية والعملاء لدعم الشركات الناشئة في تطوير منتجات وضمان تلبية النسخة النهائية من المنتج لاحتياجات العملاء الفعلية، وفقا لبيان الوزارة.