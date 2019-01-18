أفريكسيم بنك يوقع اتفاق تمويل مع أوراسكوم القابضة بقيمة 170 مليون دولار

كتبت- منال المصري:

وقع البنك الافريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيم بنك )،أمس الخميس، اتفاقية تمويلية بقيمة 170 مليون دولار لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة ، وفقًا لبيان من البنك.

وقال البنك في بيان اليوم الجمعة، إن القرض يهدف لمساعدة الشركة على توسيع أنشطتها الشاملة في إفريقيا وتنفيذ استراتيجيتها للتوسع على المدى القصير والمتوسط.

ووقع الاتفاقية رجل الأعمال نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، وبنديكت أوراما رئيس مجلس إدارة افريكسيم بنك، وفقًا للبيان.

وقال أوراما، إن الاتفافية التمويلية تعد جزءًا من جهود البنك لتشجيع الاستثمارات داخل البلدان الأفريقية، وتصدير التصنيع لتسهيل تمويل الاستثمار بين الدول الأفريقية.

وأشار رئيس البنك إلى أن الصفقة تمثل فرصة كبيرة للاستثمارات المستهدفة لشركة أوراسكوم في جميع أنحاء أفريقيا لزيادة قدرتها الإنتاجية وإنتاج صادرات أعلى جودة من خلال إضافة قيمة أفضل، وخاصة في قطاع التجهيز الزراعي، بحسب البيان.

وأضاف أن هذا التمويل يساعد على مواصلة إصلاحات الاقتصاد الكلي وشبكات الأمان الجارية في مصر، والتي تسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي في قطاعات تنموية خاصةً في القطاعات الاستراتيجية التي تساهم في خلق فرص عمل.

وقال رئيس البنك، إن الاتفاقية تعزز من قيام شراكة استراتيجية طويلة الأجل مع أوراسكوم، باعتبارها واحدة من الشركات القابضة الأكثر نجاحا ومتنوعة في منطقة شمال أفريقيا، مع إمكانية مساعدة البنك في توسيع عملياته في الأسواق الإقليمية والمصرية، بحسب البيان.

وقال نجيب ساويرس ، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، إن خطة الشركة تركز حاليا بشكل رئيس على الاستثمار في أفريقيا، مضيفاً أن نمو التجارة والاستثمار داخل إفريقيا يدفع إلى تقدم القارة.

وأضاف ساويرس، أن أوراسكوم للاستثمار ستقوم باستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية التي يدعمها أفريكسيم بنك في بلدان مثل رواندا وتوغو وإريتريا ونيجيريا وساو تومي.