الفاصوليا ترتفع 3 جنيهات.. زيادة في أسعار الخضروات خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فيما كانت أكبر زيادة في سعر كيلو الفاصوليا بنحو 3 جنيهات، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وارتفع سعر كيلو الطماطم خلال الأسبوع 25 قرشًا، وكيلو البطاطس 70 قرشًا، وارتفع سعر كيلو الباذنجان جنيهين، والخيار البلدي جنيه، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و5.2 جنيه، بزيادة 25 قرشًا.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة 70 قرشًا.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشًا.

الكوسة بين 8 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 10 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي بين 4.5 و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات، بزيادة جنيه.

القلقاس بين جنيهين و4 جنيهات، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين جنيهين و3.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 2.5 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشًا.

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

اليوسفي بين 2.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

الليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الرمان بين 4 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.