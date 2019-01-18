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    النفط يرتفع 1% بفعل تخفيضات أوبك وآمال انحسار أزمة الصين وأمريكا

    10:34 ص الجمعة 18 يناير 2019
    النفط يرتفع 1% بفعل تخفيضات أوبك وآمال انحسار أزمة الصين وأمريكا

    نفط

    القاهرة – وكالات:

    ارتفعت أسعار النفط 1% اليوم الجمعة، بعدما أظهر تقرير من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن إنتاج المنظمة هبط بشدة الشهر الماضي، مما حد من المخاوف بشأن تخمة ممتدة في المعروض، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

    وقال محللون إن الأسواق المالية، بما في ذلك سوق النفط، تلقت دعما من تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال يوم الخميس ذكر أن واشنطن تدرس رفع الرسوم المفروضة على الواردات الصينية كليا أو جزئيا.

    وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.70 دولار للبرميل في العقود الآجلة بحلول الساعة 0605 بتوقيت جرينتش، بارتفاع قدره 63 سنتا، أو ما يعادل 1.2%، عن التسوية السابقة.

    وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 66 سنتا، أو 1.1 بالمئة، إلى 61.84 دولار للبرميل.

     

    النفط أسعار النفط منظمة أوبك

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