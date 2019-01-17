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    المرور: غلق جزئي لكوبري 6 أكتوبر لمدة يومان

    09:41 م الخميس 17 يناير 2019
    المرور: غلق جزئي لكوبري 6 أكتوبر لمدة يومان

    ارشيفية

    كتب ـ محمد شعبان:

    قررت الإدارة العامة للمرور، غلق كوبري 6 أكتوبر جزئيا لمدة يومان، بدءا من غدا الجمعة، لإجراء صيانة للفواصل العرضية والأسوار المعدنية الخاصة للكوبرى بنطاق المحافظة ، وذلك لرفع كفاءة الكوبرى وتسهيل حركة السير ، وسط انتشار الخدمات المرورية.

    و أكدت الإدارة في بيان لها، أن الغلق سيكون جزئى لكوبرى 6 أكتوبر للإتجاه القادم من محافظة القاهرة بإتجاه محافظة الجيزة، إعتباراً من الساعة 12 صباح الجمعة الموافق 18/1/2019 وحتى الساعة الـ 10 من صباح السبت الموافق 19/1/2019 ، على أن يتم نشر الخدمات المرورية واللوحات الإرشادية بمحيط منطقة الأعمال.

    اغلاق كوبري 6 أكتوبر صيانة الفواصل كوبري 6 أكتوبر الخدمات المرورية

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