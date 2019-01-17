المرور: غلق جزئي لكوبري 6 أكتوبر لمدة يومان

كتب ـ محمد شعبان:

قررت الإدارة العامة للمرور، غلق كوبري 6 أكتوبر جزئيا لمدة يومان، بدءا من غدا الجمعة، لإجراء صيانة للفواصل العرضية والأسوار المعدنية الخاصة للكوبرى بنطاق المحافظة ، وذلك لرفع كفاءة الكوبرى وتسهيل حركة السير ، وسط انتشار الخدمات المرورية.

و أكدت الإدارة في بيان لها، أن الغلق سيكون جزئى لكوبرى 6 أكتوبر للإتجاه القادم من محافظة القاهرة بإتجاه محافظة الجيزة، إعتباراً من الساعة 12 صباح الجمعة الموافق 18/1/2019 وحتى الساعة الـ 10 من صباح السبت الموافق 19/1/2019 ، على أن يتم نشر الخدمات المرورية واللوحات الإرشادية بمحيط منطقة الأعمال.