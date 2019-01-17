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    أسعار الذهب تواصل الاستقرار في مصر لليوم الثالث على التوالي

    08:27 م الخميس 17 يناير 2019
    أسعار الذهب تواصل الاستقرار في مصر لليوم الثالث على التوالي

    أسعار الذهب

    كتبت- شيرين صلاح:

    واصلت أسعار الذهب استقرارها في السوق المحلي لليوم الثالث على التوالي، خلال تعاملات اليوم الخميس، عند نفس مستوياتها أمس الأربعاء دون تغيير، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

    وذكر نادي نجيب أن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر خلال تعاملات اليوم عند 645 جنيهًا وهو نفس مستواه في الأمس.

    وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 553 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 737 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5160 جنيهًا.

    وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، استقرت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية زيادة طفيفة بنحو 98 سنتا بنسبة 0.08% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1294.65 دولار في الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت القاهرة.

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