المركزي: البنوك ضخت 20 مليار جنيه بـ"التمويل العقاري".. والمبادرة مستمرة

كتبت- منال المصري:

قالت لبنى هلال، نائبة محافظ البنك المركزي المصري، لمصراوي، إن البنوك ضخت تمويلات بقيمة 20 مليار جنيه، ضمن مبادرة المركزي للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل خلال خمس سنوات منذ فبراير 2014 وحتى بداية الشهر الجاري، استفاد منها حوالي 200 ألف أسرة حتى الآن.

ووصلت بذلك تمويلات البنوك ضمن المبادرة للحد الأقصى الذي خصصه البنك المركزي للمرحلة الأولى منها والتي خصصها لها عند إطلاقها 10 مليارات جنيه ثم ضاعف المبلغ في وقت لاحق، ليصل إلى 20 مليار جنيه.

ولكن لبنى هلال، أكدت لمصراوي، أن المبادرة لا تزال مستمرة، والبنوك ملتزمة بتوفير التمويل العقاري طبقا لشروط المبادرة المنصوص عليها.

وكانت بيانات للبنك المركزي، حصل عليها مصراوي، في وقت سابق، أظهرت أن البنوك ضخت تمويلات بقيمة 18.7 مليار جنيه في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري حتى نهاية نوفمبر الماضي، وتستحوذ شريحة محدودي الدخل على النسبة الأكبر من إجمالي المبادرة.

وقالت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وضمان التمويل العقاري في تصريحات سابقة، إن هناك حاجة إلى تمويلات بقيمة 35 مليار جنيه لاستكمال مبادرة التمويل العقاري.

وأطلق البنك المركزي مبادرة للتمويل العقاري في فبراير 2014 بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتي محدودي الدخل بفائدة تتراوح بين 5% و7%، ومتوسطي الدخل بفائدة 8%، ثم تم إدراج شريحة فوق متوسطي الدخل بفائدة 10.5% لتوسيع دائرة المستفيدين.

ويتولى صندوق ضمان التمويل العقاري توفير الوحدة السكنية لشريحة محدودي الدخل، ويقوم بتحديد سعر الوحدة السكنية طبقا لتكاليف إنشاء الوحدة السكنية.

فيما حددت مبادرة التمويل العقاري ثمن الوحدة السكنية لشريحة متوسطي الدخل لا تزيد عن 500 ألف جنيه، فيما لا تزيد عن 950 ألف جنيه لشريحة فوق متوسطي الدخل ضمانا لوصول دعم الفائدة إلى مستحقيه، ويصل الحد الأقصى لسداد القرض إلى 20 عاما حسب سن والدخل الشهري للمستفيد.