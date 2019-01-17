عمومية "الهندسية للسيارات" توافق على نقل تبعيتها للقابضة المعدنية

كتبت- شيماء حفظي:

وافقت الجمعية العامة للشركة الهندسية لصناعة السيارات، اليوم الخميس، على نقل تبعيتها من الشركة القابضة للنقل البحري والبري إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية على أساس المركز المالي في 31 ديسمبر الماضي، بحسب بيان من الشركة القابضة للنقل، اليوم الخميس.

وقالت الشركة القابضة في بيانها، إن إجراءات نقل تبعية الشركة الهندسية لصناعة السيارات إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية سيعطيها ميزة تكاملية مع الشركات المتخصصة في مجال صناعة الحديد والصلب والمطروقات وصناعة المواسير والألمونيوم، والتي تساهم بجانب كبير في مجال الصناعات المغذية للسيارات.

وأضافت، أنه تم تشكيل لجنة بشأن متابعة إجراءات نقل تبعية الشركة الشركة، وانتهت توصياتها إلى معالجة الخسائر المرحلة بالشركة الهندسية قبل نقل تبعيتها.

كما أوصت اللجنة، بأن تسدد الشركة القابضة للنقل البحري والبري، بعض المديونيات والالتزامات القائمة على الشركة الهندسية قبل عقد الجمعية غير العادية للشركة الهندسية، وتعليتها على حساب القرض المقدم من الشركة القابضة للنقل للشركة تمهيدا للرسملة، وزيادة رأسمال الشركة الهندسية بقيمة المديونية المستحقة للشركة القابضة للنقل.

وشركة الهندسية للنصر للسيارات، هي شركة منبثقة من شركة النصر للسيارات المؤسسة سنة 1959، لتكون نواة لتصنيع السيارات الملاكي واللواري والأتوبيس والميني باص.

وتأسست الهندسية، في عام 2000 بمساحة 320 ألف متر، وتعمل في نشاط اللواري والأتوبيسات ومحركات الديزل والجرارات.

ووافقت الجمعية العامة أيضا على زيادة رأس المال المرخص به للشركة الهندسية إلى 900 مليون جنيه، ليستوعب الزيادة في رأس المال المصدر والمدفوع ، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة الأرصدة الدائنة المستحقة للشركة القابضة للنقل البحرى والبري.

كما وافقت الجمعية، على تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة الخسائر المرحلة وخسائر العام المالي الماضي.