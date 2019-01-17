"بترول خليج السويس": 503 ملايين دولار استثمارات مستهدفة للعام المقبل

كتب- مصطفى عيد:

قال خالد حمدان رئيس شركة بترول خليج السويس "جابكو"، إن موازنة العام المالي المقبل تشتمل على استثمارات بحوالي 503 ملايين دولار تتضمن العمل على عدة مشروعات ومن أهمها مشروعين استكشافيين بالتعاون مع هيئة البترول وويسترن جيكو.

وأضاف حمدان أن الأول يتضمن تصميم نموذج لأعمال المسح السيزمي للمنطقة الوسطى بخليج السويس والتي سيتم بناءً عليه القيام بأعمال المسح السيزمي، والمشروع الثاني متعلق بإعادة المعالجة السيزمية لبيانات منطقة غرب المرجان لتعضيد الفرص الاستكشافية ومن ثم زيادة الإنتاج، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة برئاسة طارق الملا وزير البترول، لاعتماد الموازنة التخطيطية للشركة لعام 2019-2020.

وذكر حمدان أن الموازنة المقترحة تستهدف الاستمرار في جهود الحفاظ على معدلات الإنتاج التي بدأ العمل عليها في موازنة العام المالي الماضي، مشيرا إلى أنه رغم التحديات التي واجهت الشركة فإنها استطاعت خلال الشهرين الماضيين من الحفاظ على معدل إنتاج متوسط عند 64.5 ألف برميل يومياً.

وأشار إلى أن هذه الزيادة جاءت بعد نجاح عمليات إصلاح 3 آبار وإعادة تأهيل لعدد من التسهيلات أدت لإضافة حوالي 18 ألف برميل جديدة على الإنتاج، ساهمت في تعويض التناقص الطبيعي للآبار، وزيادة الإنتاج مع الالتزام الكامل بتطبيق استراتيجية التشغيل الآمن وترشيد النفقات.

وقال وزير البترول، إن أعمال المسح السيزمي وإعادة تقييم البيانات التي تجريها وزارة البترول بمنطقة خليج السويس لطرح المناطق الجديدة وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف كأحد محاور مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، تعطي توضيحاً أفضل للتراكيب الجيولوجية والخزان مما يدعم فرص زيادة الإنتاج من هذه المنطقة الحيوية.

وأكد الوزير دعم الوزارة الكامل لكافة الجهود العلمية والبحثية والابتكارات القابلة للتطبيق في مشروعات زيادة الإنتاج والتطوير التي تشهدها مناطق إنتاج الزيت الخام، في ظل نجاح قطاع البترول في زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام من خلال إضافة آبار جديدة منتجة، بالتوازي مع الحفاظ على إنتاج المناطق القائمة وإعادة تأهيلها.

وطالب الوزير، خلال رئاسته جمعية جابكو، بأهمية الإسراع بتنفيذ مشروعات تحقيق التوافق البيئي لمواقع العمل والإنتاج بالبحر الأحمر، بالتنسيق مع الجهات المختصة وعلى رأسها جهاز شئون البيئة.