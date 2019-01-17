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    الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

    07:30 م الخميس 17 يناير 2019
    الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

    الدولار

    كتبت- شيرين صلاح:

    استقر سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك عاملة في مصر، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه في التعاملت الصباحية.

    وظل سعر الصرف العملة الأمريكية مستقرًا في بنك كريدي أجريكول عند 17.89 جنيه للشراء، و17.99 جنيه للبيع.

    كما استقر سعر صرف الدولار في بنكي الأهلي المصري ومصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر الدولار على مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 17.86 جنيه للشراء، 17.96 جنيه للبيع.

    وظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في بنوك الإسكندرية، والتجاري الدولي، والبركة، والتعمير والإسكان عند 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

    وثبت بنك قناة السويس سعر العملة الأمريكية عند 17.90 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.91 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

    الدولار سعر الدولار بنك الأهلي المصري نك كريدي أجريكول البنك العربي الأفريقي

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