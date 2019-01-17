10 % ارتفاعا في أسعار الدفايات مع زيادة الطلب بسبب برودة الطقس

كتبت- شيرين صلاح:

رفع تجار أسعار الدفايات بنسبة 10% خلال الأيام الأخيرة، مدفوعين بزيادة الطلب عليها تزامنا مع اشتداد برودة الطقس، إلى جانب تراجع حجم المعروض لديهم.

وقال عماد عبد العزيز، تاجر أجهزة منزلية بشارع عبد العزيز، لمصراوي، إن أسعار الدفايات ارتفعت بنسبة 10%، لتتراوح من 115 جنيهًا وحتى 2530 جنيهًا مقابل من 105 جنيهات وحتى 2300 جنيه، وذلك حسب نوع الدفاية وحجمها.

وتابع عبد العزيز، أن هناك زيادة في الإقبال بنحو 50 % على شراء الدفايات هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف عبد العزيز، أن هذا الإقبال يرجع إلى الانخفاض الكبير في درجات الحرارة خلال موسم الشتاء الحالي.

ووصل سعر الدفاية لوكسن 3 شمعات إلى 115 جنيهًا، وسعر الدفاية ناشونال إسكاي 4 شمعة إلى 260 جنيهًا مقابل 225 جنيهًا قبل الزيادة، وسعر الدفاية ناشونال 3 شمعة إلى 220 جنيهًا مقابل 195 جنيهًا قبل الزيادة، بحسب عماد عبد العزيز.

وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية، لمصراوي، إن بعض التجار رفعوا أسعار الدفايات، نتيجة تراجع حجم المخزون من منتجات الدفايات لديهم.

وأضاف الطحاوي، أن سوق الأجهزة المنزلية يعاني من الركود الشديد خلال هذا العام.

ويرى عصام السيد، تاجر أجهزة منزلية بشارع عبد العزيز، أنه رغم زيادة أسعار الدفايات خلال هذة الفترة "إلا أن الإقبال عليها حاليا أكبر مما كان عليه قبل زيادة أسعارها".

"معظم التجار اللي في الشارع شغلهم الفترة دي علي الدفايات "، بحسب السيد.

وأرجع السيد، تراجع الأسعار إلى زيادة الطلب وقلة المعروض من الدفايات.

وتابع السيد، أن التجار لم يشتروا كميات كبيرة من الدفايات هذا العام مما تسبب في الرفع الأخير في الأسعار بنسبة 10%.