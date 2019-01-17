"إيتيدا" تعلن أسماء 6 شركات فائزة في مسابقة "start IT" لريادة الأعمال

كتب- محمد علاء الدين:

أعلن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، قائمة تضم 6 شركات فازت في الدورة الـ 21 من مسابقة "Start IT "، والمخصصة لأصحاب الأفكار الابتكارية والشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبحسب بيان من الهيئة اليوم الخميس، استضاف المركز التابع للهيئة رواد الأعمال ومؤسسي الشركات الفائزة في مسابقة "Start IT"، وذلك للإعلان والاحتفال بتأهلهم للانضمام لبرنامج الحاضنات التكنولوجية بالمركز.

وقالت مها رشاد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة، إن استراتيجية عمل الهيئة تستهدف تحسين وضع مصر على الخريطة العالمية للخدمات عالية القيمة والترويج لها كأحد المقاصد المفضلة لخدمات البحوث والتطوير وريادة الأعمال.

وأضافت أن مصر هي البيئة الأسرع نموا للشركات الناشئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم تمويل وتأسيس الشركات الناشئة في مصر عام 2018، وذلك بحسب أحد التقارير المتخصصة.

وتضمنت قائمة المشروعات التي فازت خلال هذه الدورة:

- شركة "Garment IO"، والتي توفر جهازا ذكيا يتم وضعه على الماكينات بمصانع الملابس مثبت عليه أحد البرامج يعمل كمنصة ذكية باستخدام تقنيات إنترنت الأشياء، ويوفر حلا سريعا وفعالا لأصحاب مصانع الملابس، لتعزيز الإنتاجية من خلال توفير خلفية كاملة عن عمليات الإنتاج، وأداء العمال، وحساب تكلفة الإنتاج.

- "Green Fashion"، هو عبارة عن موقع إلكتروني وتطبيق جوّال يمكّن المستخدمين من تسويق المنتجات المعاد تدويرها مثل الملابس والأكياس التي تنتجها الأسر والمصانع باستخدام المخلفات والملابس القديمة ونفايات المصانع.



- "El Zatona" هي منصة عبر الحوسبة السحابية، تتيح إدارة نقاط البيع وتساعد في ميكنة وإدارة المبيعات للمحال، والمنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة، حيث تعمل المنصة في حالة كانت متصلة أو غير متصلة بالإنترنت.

كما يمكن استخدام تلك المنصة من خلال تطبيق على الهاتف المحمول أو من خلال موقع على شبكة الإنترنت دون الحاجة إلى أي أجهزة خاصة بها.

- "Muwfer Care" هو عبارة عن تطبيق على الهاتف المحمول يوفر الخدمات الطبية للأفراد الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف خدمات التأمين الصحي أو لا يمتلكون تأمين طبي تابع لجهات العمل أو النقابات.

ويوفر التطبيق للمستخدمين خدمات طبية مخفضة باستخدام بطاقة هوية يتم تقديمها لشبكة طبية تضم أكثر من 5000 مقدم خدمة من مستشفيات وعيادات وصيدليات.

- "Marketizer" هو منصة لإدارة نقاط البيع تعمل كأداة لتيسير إدارة المبيعات والمخازن للمحلات والمؤسسات الصغيرة خاصة في محافظات الصعيد، ومن ضمنها أسيوط وسوهاج والمنيا.

وتوفر المنصة سهولة الوصول إلى المعلومات وإدارتها، كما أن هذا التطبيق متصل أيضًا بالإنترنت وبتطبيقات الجوال والويب.

- شركة "Harmonica"، والتي تقدم أول تطبيق مصري للتعرف على شريك الحياة، حيث يتميز التطبيق باستخدامه منهجًا حديثًا ومتطورًا لمطابقة الأشخاص معًا من خلال مجموعة من الاستعلامات التي يتم التحقق منها من خلال خوارزمية المطابقة.

ويوفر هذا التطبيق للمستخدمين فرصا موثوقة لاكتشاف شريك حياتهم على أسس علمية وسمات شخصية وخلفيات ثقافية متوافقة، بالإضافة إلى توافر عناصر الأمان والتحقق من بيانات المستخدمين.