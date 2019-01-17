التنظيم والإدارة يطلق مبادرة لإنهاء الموضوعات العالقة مع الهيئات العامة

القاهرة- مصراوي:

أطلقت الإدارة المركزية لترتيب وموازنة وظائف الهيئات العامة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مبادرة "هيئاتنا 2020" لبحث الموضوعات العالقة بين الجهاز والهيئات، وذلك في إطار اعتبار عام 2019 عام الإصلاح داخل الجهاز، بحسب بيان من الجهاز اليوم الخميس.

وقالت أمل فاروق رئيسة الإدارة، إن المبادرة تهدف لبحث جميع الموضوعات والطلبات التي تخص الهيئات لدى الجهاز، والتعامل معها حتى الوصول إلى للبت فيها بشكل نهائي.

وأضافت أنه في إطار تنفيذ المبادرة تم جدولة مقابلة الهيئات بواقع 3 هيئات كل أسبوع، ويتم إرسال استمارة استبيان للهيئة قبل لقاءها، ويستعلم فيها الجهاز عن طبيعة الموضوع وتفاصيله حتى يكون اللقاء بين الجهاز والهيئة مثمرا.

وأوضحت أن صالح الشيخ رئيس الجهاز وجه بضرورة الانتهاء من ميكنة جميع آليات العمل بالجهاز، والتعامل إلكترونيا خلال عام 2020، تمهيدا للانتقال للعمل بالعاصمة الإدارية.

كما طالب الشيخ موظفي الجهاز أيضا بإنهاء أي تعامل ورقي سواء داخل الجهاز بين الإدارات المختلفة أو بين الجهاز وأي جهة حكومية، لذا تقوم الإدارة المركزية بمراجعة جميع الموضوعات العالقة وتعمل جاهدة على حلها قبل نهاية عام 2019، وفقا لأمل فاروق.

وأشارت إلى أن الإدارة عقدت عدة اجتماعات مع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، وهيئة الإسعاف المصرية، وصندوق الموازنة الزراعية، وهيئة موانئ البحر الأحمر، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.