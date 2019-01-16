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    ارتفع بكريدي أجريكول.. أسعار الدولار في 9 بنوك مع نهاية التعاملات

    05:35 م الأربعاء 16 يناير 2019
    ارتفع بكريدي أجريكول.. أسعار الدولار في 9 بنوك مع نهاية التعاملات

    دولار

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه 3 قروش في بنك كريدي أجريكول مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه في الصباح، فيما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

    وارتفع سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 3 قروش، إلى 17.89 جنيه للشراء، و17.99 جنيه للبيع.

    كما استقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنكي الأهلي المصري ومصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر الدولار على مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 17.86 جنيه للشراء، 17.96 جنيه للبيع.

    وظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في بنوك الإسكندرية، والتجاري الدولي، والتعمير والإسكان عند 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

    وثبت بنك قناة السويس سعر العملة الأمريكية عند 17.90 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.91 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

     

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