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    "العربي الأفريقي" يضع شروطًا بيئية لتمويل قروض الـ10 ملايين دولار فأكثر

    05:15 م الأربعاء 16 يناير 2019
    "العربي الأفريقي" يضع شروطًا بيئية لتمويل قروض الـ10 ملايين دولار فأكثر

    البنك العربي الأفريقي

    كتبت- منال المصري:

    قالت داليا نور الدين، مسؤولة بإدارة التمويل المستدام بالبنك العربي الأفريقي الدولي، إن البنك يشترط في تمويل قرض بقيمة 10 ملايين دولار أو أكثر مراعاة البعد البيئي، وتجنب المخاطر البيئية.

    وأضافت، في تصريحات صحفية اليوم، على هامش اجتماع لجنة التنمية المستدامة باتحاد البنوك، أن إدارة مخاطر الائتمان بالبنك تعمل على إصدار تقارير لقياس إدارة التنمية المستدامة بالمشروعات، وتضع شروطًا لتمويل المشروعات وتخصيص دورات تدريبية لموظفي الائتمان في هذا الشأن.

    وأوضحت أن إدارة مخاطر الائتمان تجري مناقشات مع العميل لتوجيهه من أجل تقليل المخاطر المنبعثة على البيئة من المشروع.

    وقال عادل العشماوي، رئيس إدارة التنمية المجتمعية بالبنك التجاري الدولي، إن البنك خصص إدارة معنية بمخاطر البيئة المجتمعية لدراسة مدى مراعاة أي مشروع للبعد البيئي قبل الموافقة على القرض للتأكد من خضوعه للتمويل المستدام.

    وأشار إلى أن إدارة المخاطر البيئية بالبنك تعمل على التواصل مع العملاء لتحديد شروط التمويل الذي يخضع للتمويل المستدام تجنبًا لوقوع مخاطر بيئية.

    داليا نور الدين البنك العربي الأفريقي المخاطر البيئية اتحاد البنوك التنمية المستدامة

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