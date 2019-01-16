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    بنك مصر يوافق على تسهيلات بقيمة 100 مليون جنيه لشركة "ناتجاس"

    04:22 م الأربعاء 16 يناير 2019
    بنك مصر يوافق على تسهيلات بقيمة 100 مليون جنيه لشركة "ناتجاس"

    بنك مصر

    كتبت - منال المصري:

    قال مصدر مسؤول في بنك مصر، إن البنك وافق على ضخ تسهيلات ائتمانية بقيمة 100 مليون جنيه، للشركة الوطنية للغاز "ناتجاس".

    وأشار المصدر، في تصريحات لمصراوي، إلى أن التسهيلات قصيرة الأجل، وتهدف إلى مساعدة الشركة على تنفيذ أعمالها.

    وقام بنك مصر بترتيب وتسويق قروض مشتركة بالدولار خلال العام الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 3.3 مليار دولار لعدد 38 صفقة بما يوازي 60 مليار جنيه، بحسب بيان صادر من البنك الأحد الماضي.

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