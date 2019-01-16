وزير قطاع الأعمال لمصراوي: انتهينا من تسوية أزمة شركة النصر مع إعمار

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة انتهت من تسوية أزمة شركة إعمار مصر بخصوص أرض مشروع "أب تاون كايرو" في المقطم.

وأضاف الوزير، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن "أزمة إعمار خلصت، ونبحث حاليًا إجراءات لاستكمال أو متابعة ما بعد التسوية.. التسوية خلصت".

وكان توفيق قال قبل حوالي أسبوعين في مقابلة مع برنامج "هنا العاصمة" على فضائية "سي بي سي"، إنه سيعلن قريبًا عن الاتفاق على تسوية مع شركة إعمار.

"إعمار كانت المفروض تدفعلنا مبلغ في 2017.. لكن لم نحصل عليه.. لأننا إحنا اللي تأخرنا.. ومبلغ آخر للترضية .. مجموعهم 100 مليون جنيه ستذهب لشركة النصر للإسكان التابعة للقابضة للتشييد والتعمير"، حسبما ذكر الوزير للبرنامج.

وأضاف "الاتفاق يتضمن أيضًا 5% من مساحة أرض المشروع جاري الاتفاق حولها مع محافظة القاهرة.. فإما الشركة ستعطي هذه المساحة للمحافظة.. أو أن تشتريها بقيمتها السوقية من محافظة القاهرة وبعدها يحصلون على التراخيص".

وخلال تصريحاته لمصراوي، لم يوضح الوزير موعد توقيع اتفاقية التسوية مع شركة إعمار، معتبرا التوقيع تحصيل حاصل للاتفاق.

وقال الوزير "ليس لدينا خلافات مع الشركة نهائيًا.. نتحدث حاليًا فيما بعد التسوية بإجراءات لها علاقة بعمل الشركة في مشروع أب تاون".

وكانت الجمعية العمومية لشركة النصر للإسكان والتعمير، التابعة لقطاع الأعمال العام، وافقت في مايو من العام الماضي، على تسوية النزاع مع شركة إعمار مصر للتنمية حول 3 ملايين متر في مشروع "أب تاون كايرو"، مقابل سداد 100 مليون جنيه.

وتم الاتفاق على هذه التسوية خلال عهد وزير قطاع الأعمال العام السابق خالد بدوي، والتي ستقوم شركة النصر بناءً عليها بسحب دعوى التحكيم الدولي ضد إعمار.

وكانت شركة النصر رفعت دعوى تحكيم أمام مركز القاهرة الدولي للتحكيم، ضد شركة إعمار لفسخ التعاقد المبرم بينهما وطالبت بتعويض قدره مليار جنيه.

ونشأ النزاع بين إعمار وشركة النصر للإسكان، لعدم إتمام شركة إعمار لمشروع أب تاون كايرو، في موعده المحدد 6 سنوات وفقا للعقد الموقع بينهما في 2005، بالإضافة إلى 216 ألف متر ضمتها إعمار للمشروع، وتطلب شركة النصر التعويض عنها، وما دفع النصر للجوء للتحكيم الدولي.

ولكن خالد بدوي وزير قطاع الأعمال السابق قال في تصريحات صحفية، إنه "بعد دراسات ومناقشات وجدنا أن الحل الوحيد هو التوصل لاتفاق ودي، لأننا كنا سنخسر التحكيم الدولي بنسبة 95%".

وقال الوزير، إنه ليس لديه تعليق، على ما يتردد عن اعتراض عدد من مسؤولي الشركة، وأعضاء في البرلمان، على اتفاق التسوية مع إعمار "ليس لدي تعليق".

وكانت الجمعية العمومية لشركة النصر قررت يوم السبت الماضي، إقالة رئيس مجلس الإدارة، السيد طوبا، وتعيين المهندس هشام أنور بدلا منه.

اقرأ أيضا:

إقالة رئيس "النصر للإسكان" تكشف أزمة في قطاع الأعمال بسبب "تسوية إعمار"

اللجنة النقابية لشركة "النصر للإسكان" تطلب تدخل السيسي في أزمة "إعمار"