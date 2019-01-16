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ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

12:31 م الأربعاء 16 يناير 2019
ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

أرشيفية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي 1.5 جنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء بسوق العبور مقارونة بمستواه أمس الثلاثاء، ليتراوح بين 20 جنيهًا و23.5 جنيه، كما زاد سعر كيلو المكرونة السويسي 4 جنيهات، ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا.

وزاد سعر كيلو الجمبري 25 جنيهًا، ليتراوح بين 275 و320 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراجع سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و170 جنيهًا، كما هبط سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 35 و41 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و70 جنيهًا.

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