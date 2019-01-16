12 جنيها لكيلو الفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو الفاصوليا والباذنجان البلدي بين جنيه وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الأربعاء بسوق العبور مقارنة بمستوياتها أمس الثلاثاء.

وتراوح سعر كيلو الطماطم خلال تعاملات اليوم بين جنيهين و5.1 جنيه، والبطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، والبصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و5.1 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 8 و10 جنيهات.

الفاصوليا بين 10 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 جنيهات و6.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات.

القلقاس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين جنيهين و3 جنيهات.

البرتقال السكري بين جنيهين و3.5 جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

اليوسفي بين 2.5 و5.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و6 جنيهات.

الرمان بين 3 و7 جنيهات.

الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.