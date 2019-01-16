وزيرة الاستثمار تتفق مع بنك التنمية الأفريقي على دعم عدد من المشروعات

كتب- مصطفى عيد:

اتفقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع محمد العزيزي، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا لبنك التنمية الأفريقي، على دعم البنك لعدد من المشروعات في مجالات البنية الأساسية، والطاقة المتجددة، وريادة الأعمال وتمكين المرأة، بحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء.

وناقش الطرفان، مجالات التعاون المستقبلية بين مصر والبنك الأفريقي، وفق احتياجات الشعب المصري وأولويات برنامج الحكومة المصرية.

وأكدت نصر، على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، سواء من خلال الصحة والتعليم وريادة الأعمال، مشيرة إلى أن الاستثمار في البنية الأساسية يعد ركيزة تحقيق التنمية والنمو الشامل، وهو مما يعني ضرورة تضافر الجهود بين مصر والبنك إلى جانب القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.

ودعت الوزيرة، البنك إلى العمل مع مصر في تشجيع الشركات الأفريقية على القيام باستثمارات مشتركة، والاستفادة من التطور المستمر في الاقتصاد المصري، وزيادة التعاون الفني مع دول القارة في مجالات الاستثمار في رأس المال البشري، والتحول الرقمي.

وقال العزيزي، إن البنك حريص على الدعم الكامل لمصر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة الاتحاد الأفريقي للعام الجاري.

ورحب العزيزي، بنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري التي حرص البنك خلال الـ3 سنوات الماضية على دعمه، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية الأخيرة مثل قوانين الاستثمار والتأجير التمويلي والتخصيم والإفلاس وتعديل قانون الشركات وسوق المال، والتي جعلت مصر الدولة الأولى الجاذبة للاستثمار في القارة الأفريقية.

وتتضمن محفظة مشروعات بنك التنمية الأفريقي في مصر نحو 30 مشروعا بقيمة 2.8 مليار دولار، وفقا للعزيزي.