وزير الصناعة يفتتح المقر الجديد لمشروع "كريتيف إيجيبت" بالقاهرة الجديدة

القاهرة- مصراوي:

افتتح عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، المقر الجديد لمشروعي "كريتيف إيجيبت"، و"كريتيف هب إيجيبت" بكايرو فيستيفال سيتي بالتجمع الخامس، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء.

وقال الوزير إن مشروع "كريتيف إيجيبت" يعد أحد المشروعات الكبرى التابعة لمركز تحديث الصناعة، ويعمل على خدمة حوالي 35 تجمعا حرفيا وأكثر من 64 شركة، حيث ساهم المشروع منذ إنشاءه خلال عام 2015 بمعرض "عمر أفندي" في رفع الوعي المصري بالحرف التراثية والمنتجات اليدوية المصرية العريقة.

وأضاف الوزير أن المشروع ساهم أيضا في فتح أسواق جديدة للتجمعات والشركات المشاركة في المشروع، وهو ما ساهم في توفير فرص جديدة للشباب نظراً لزيادة الطلب على منتجاتهم. ‎

وذكر أن المنتجات اليدوية المصرية تمكنت من خلال العلامة التجارية "كريتيف إيجيبت" من المشاركة في العديد من المعارض الدولية والمحلية، مشيرا إلى أن هذه المشاركات عكست قدرة المنتجات المصرية على المنافسة، كما ساهمت في زيادة الفرص التصديرية لهذه المنتجات، خاصةً بعد إعداد مركز تحديث الصناعة خطة متكاملة لرفع جودة هذه المنتجات.

وأوضح الوزير أن المقر الجديد لمشروع "كريتيف إيجيبت" يضم منتجات لأكثر من 100 فنان وحرفي تم انتقاؤهم وفق الشروط التي وضعها مركز تحديث الصناعة والتي تلتزم بمعايير الجودة والتسعير سعياً لضمان الاستمرارية والتميز.

وتبلغ مساحة المقر الجديد للمشروعين 900 متر مربع منها 300 متر لمشروع " كريتيف إيجيبت"، وفقا للوزير.

وقال نصار إن مشروع "كريتيف هب إيجيبت" يستهدف تعزيز الصلة بين رواد الأعمال والشركات الناشئة وقطاع الصناعة المصري، فضلاً عن نشر الوعي بالأهمية الاستراتيجية للصناعات القائمة على التصميم والإبداع من خلال برامج بناء القدرات الفنية، وإدارة الأعمال، وورش التصميم وتطوير المنتجات.

وأضاف أن المشروع يستهدف أيضا توفير معدات وماكينات لتصنيع النماذج الأولية، ومساحات عمل مجهزة، والتشبيك بين رواد الأعمال والقطاع الصناعي المصري، إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى التي تساعد على خلق جيل جديد من المصممين المصريين المتميزين. ‎

وأكد الوزير حرص وزارته على دعم الأفكار الابتكارية التي تسهم في خلق مشروعات استثمارية حقيقية تعزز الناتج الصناعي وتوفر فرص عمل لائقة ومنتجة، وتسهم في زيادة معدلات الناتج القومي الإجمالي.

وأشار إلى أن الوزارة تتبنى فكر إنشاء مشروع صغير بكل بيت للنهوض بالحرف والصناعات اليدوية والتراثية للحفاظ على الهوية المصرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية مقارنةً بنظيراتها الأجنبية.

وقال أحمد طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن المقر الجديد لمشروع "كريتيف إيجيبت" سيسهم بشكل كبير في إحداث نمو كبير فى مستوى التشغيل والإنتاج، حيث زاد عدد الموردين بالمقر الجديد إلى 111 موردا مقابل 25 موردا فقط بالمقر السابق.

كما سيشارك في الإنتاج مبتكرون وفنانون من 35 تجمعا حرفيا يمثلون 17 محافظة في المقر الجديد بالمقارنة بنحو 22 تجمعا يمثلون 12 محافظة في المقر السابق، بحسب ما قاله أحمد طه.

وأضاف أن عدد المستفيدين من المشروعين أصبح 10 آلاف و500 حرفي مقابل 7 آلاف مستفيد سابقاً، كما يبلغ إجمالي عدد قنوات التوزيع للمشروع في مقره الجديد 5 قنوات مقابل قناة توزيع واحدة بالمقر السابق.

وذكر طه أن افتتاح المقر الجديد لمشروع "كريتيف هب إيجيبت" يأتي في إطار حرص مركز تحديث الصناعة على تحفيز مناخ الابتكار وريادة الأعمال في مصر، حيث تم إنشاؤه على مساحة 300 متر مربع لدعم المبتكرين والمصممين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات.

وأضاف أن المشروع يعمل على تعميق مفاهيم الصناعات التراثية والإبداعية، تماشياً مع مفاهيم التصميم والابتكار العالمية، واستكمالاً للدور الهام الذي يلعبه المركز في خدمة المجتمع الحرفي في مصر، مشيرا إلى أن مشروع "كريتيف هب إيجيبت" يضم 12 فنانا تشكيليا.

ويحتوي معرض "كريتيڤ ايجيبت" على مجموعة كبيرة ومميزة من منتجات الحرف اليدوية من شتى أنحاء الجمهورية والتي تتضمن تجمع القرنة لمنتجات الألباستر والمرمر بقرية القرنة، وتجمع حجازة لمنتجات خشب السرسوع بقرية حجازة، وتجمع نصر النوبة لمنتجات الخوص والمنتجات النوبية، وفقا لما قاله أحمد طه.

كما يضم المعرض تجمع تقادة للنسيج اليدوي (الفركة) في مركز تقادة بمحافظة الأقصر، وتجمع أسوان لمنتجات الخوض والعرجون، ومن محافظة سوهاج تجمع شندويلي للتلى والمنسج بجزيرة شندويلي، وتجمع مؤسسة الفراعنة للنسيج اليدوي بحي الكوثر، وتجمع مؤسسة أجداد أخميم للنسيج اليدوي، وتجمع السجاد بمحافظة المنيا.

ويشمل المعرض أيضا من محافظة جنوب الوادي تجمع منتجات خشب الزيتون، وتجمع منتجات الفخار بالخارجة، وتجمع صناعة الكليم بالداخلة، كما يشارك تجمع فخار تونس، وتجمع منتجات الخوص بالقاهرة، وتجمع جمعية المرأة والتنمية للنسيج بدمياط، وتجمع جمعية حماية البيئة من التلوث "منتجات إعادة التدوير"، وتجمع كليم كفر الشيخ.

وتشمل الجهات المشاركة في المعرض تجمع سجاد مؤسسة اشهد بالإسكندرية، وتجمع جمعية صناع السجاد بساقية أبو شعرة، وتجمع الجمعية التعاونية للسجاد بساقية أبو شعرة، وتجمع جمعية تنمية صناعة السجاد بدسيا الفيوم، وتجمع منسوجات سيوة، وتجمع منسوجات حقوق المرأة السيناوية بالمساعيد العريش، وتجمع جمعية الفيروز للمشغولات السيناوية بالعريش، وتجمع جمعية تنمية المجتمع للمشغولات السيناوية بالقورة الشيخ زويد.

وتضم هذه الجهات أيضا تجمع بئر العبد للمشغولات السيناوية، وتجمع جمعية المرأة البدوية للمشغولات السيناوية براس سدر، وتجمع سانت كاترين للمشغولات السيناوية، وتجمع صناعة الفخار بكوم أوشيم الفيوم، وتجمع خان الحلى بخان الخليلي، وتجمع صناعة الجلود بمصر القديمة، وتجمع صناعة المنسوجات بحلوان، وتجمع صناعة المنسوجات بالمعتمدية الجيزة، وتجمع صناعة الفخار بالفرستق، وتجمع صناعة الخوص والجريد بالعجايمية الفيوم.

كما تشمل المحافظات الـ17 التي تضم الـ 35 تجمعا حرفيا محافظات أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، والمنيا، والإسكندرية، ومرسى مطروح، وشمال سينا، وجنوب سيناء، والجيزة، والقاهرة، والفيوم، والوادي الجديد، وكفر الشيخ، والمنوفية، ودمياط، والغربية.