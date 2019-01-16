"التنظيم والإدارة" يبحث مع الثقافة تحديث الهياكل التنظيمية للوزارة

القاهرة- مصراوي:

بحثت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مع صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تحديث الهياكل التنظيمية للوزارة، بحسب بيان من الجهاز اليوم الأربعاء.

وأشار صالح الشيخ إلى أهمية المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا، موضحا أنه تم تسليم وزارة الثقافة نسخة إلكترونية من بيانات جميع الموظفين بالوزارة.

وقال إنه سيتم تسليم الوزارة جهاز حاسب آلي، وجهاز ماسح ضوئي "سكانر"، و"APN" وهو اسم نقطة الوصول التي توفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزود خدمة الإنترنت، وذلك عقب انتهاء المرحلة الأولى من المشروع والتي تشمل تحديث ملفات العاملين في دواوين الوزارات.

وأضاف الشيخ أن الجهاز لديه من الخبرات التي تمكنه من تكثيف جهوده وإنجاز تحديث واستحداث الهياكل التنظيمية والوظيفية في أقل وقت ممكن، وهو ما نفذه بالفعل مع العديد من مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس الجهاز أن تحديث أو استحداث الهياكل التنظيمية والوظيفية لأي من مؤسسات الجهاز الإداري للدولة بشكل عام يتم في إطار سعي جهاز التنظيم والإدارة لتطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وخاصة في المادتين 9، و75 من القانون.

وقالت الوزيرة إنها تعوّل على الجهاز كثيرا في تلبية طموحات العاملين في الوزارة لتحديث هيكلها التنظيم بشكل يتماشى مع تطور أنشطتها وتوسعها، ويمكنها من الاستفادة من كنوزها البشرية المتمثلة في الفنانين العاملين بها.

وأشارت عبد الدايم، إلى أن الوزارة في حالة تطوير دائم لتلبية احتياجات المواطن الثقافية، كما تسعى لترسيخ فكرة المدارس الفنية التي تعني باختيار وتدريب الموهوبين، وخلق أجيال متتالية من الفنانين.