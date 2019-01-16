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الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات الأربعاء

10:48 ص الأربعاء 16 يناير 2019
الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات الأربعاء

الدولار

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك عاملة في مصر، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، عند نفس مستواه في نهاية تعاملات الأمس.

وثبت بنك قناة السويس سعر العملة الأمريكية عند 17.90 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.91 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنكي الأهلي المصري ومصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي العربي الأفريقي وكريدي أجريكول عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في بنوك الإسكندرية، والتجاري الدولي، والتعمير والإسكان عند 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

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