بنكا قناة السويس وأبوظبي الإسلامي يرفعان سعر شراء الدولار أمام الجنيه

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر شراء الدولار أمام الجنيه في بنكي قناة السويس وأبوظبي الإسلامي مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر سعرا الشراء والبيع في 7 بنوك أخرى.

ورفع بنك قناة السويس سعر شراء العملة الأمريكية قرشا واحدا إلى 17.90 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 17.96 جنيه.

كما رفع مصرف أبوظبي الإسلامي سعر شراء الدولار قرشا واحدا إلى 17.91 جنيه، بينما أبقى سعر البيع عند 17.96 جنيه.

بينما استقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنكي الأهلي المصري ومصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي العربي الأفريقي وكريدي أجريكول عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في بنوك الإسكندرية، والتجاري الدولي، والتعمير والإسكان عند 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.