تقرير: زيادة الطلب على مستحضرات التجميل والبوتوكس وزراعة الشعر في مصر

كتب- محمد علاء الدين:

توقع تقرير صادر عن مؤسسة Arab Health للمعارض الرعاية الصحية، أن سوق الرعاية الصحية المصري سيستمر في النمو، بفضل الطلب من السكان الذين يتزايدون بشكل مستمر.

وقال التقرير إن مصر تحتاج سنويا ما بين 2500 و3500 سرير، بمعدل 1.5 سرير إلى سريرين لكل ألف مواطن، مما يعني وجود حاجة للتوسع في مجال الرعاية الصحية بشكل كبير.

وأضاف التقرير أن النمو في الطبقة المتوسطة والعليا أدى إلى زيادة الطلب على مستحضرات التجميل والأدوية المتعلقة بترهلات الجسم وشفط الدهون، وجراحات شد الجفن والثدي وتجميل الأنف والوجه والبوتوكس والمنتجعات الطبية وزراعة الشعر.

وتشير توقعات التقرير إلى حاجة مصر لما بين 26 و77 ألف سرير بحلول 2020، على أن تزيد إلى 102 و178 ألف سرير بحلول 2050 ما يعني وجود فرصة استثمارية واسعة في قطاع الرعاية الصحية بمصر.

وأظهر التقرير وجود فرصة استثمارية صخمة بمجال الرعاية الصحية في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تُبنى على مساحة 700 كيلومتر وهي تقريبًا نفس مساحة سنغافورة، ومن المتوقع أن يقطنها 7 ملايين شخص، وسيكون بها 18 مستشفى و600 مرفق للرعاية الصحية.

ويقول التقرير إن نسبة انتشار مرض السكري بين المواطنين بلغت 6.5%، فيما تصل نسبة انتشار أمراض ضغط الدم 5% بين المصريين، فيما يعانى 33.1% من المصريين من مرض السمنة، فيما يعاني 38.6% من المصريين من ارتفاع معدلات الكوليسترول في الدم.

وبحسب التقرير فإنه من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 151 مليون بحلول عام 2050 مقابل 97.9 مليون مواطن بنهاية 2018، فيما تبلغ الزيادة التدريجية في عدد السكان المسنين 15.3٪ بحلول عام 2050 مقابل 7.8% بنهاية 2018 ، ما يدعو مصر إلى الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات وتحسين البنية التحتية وتوسيع التغطية الصحية.

وتعد مصر ثالث أكبر دولة في أفريقيا وفي المرتبة رقم 14 عالميًا من حيث عدد السكان بحسب التقرير، وتمثل نسبة الفقر في مصر 27.8% من عدد السكان بعدد 25.5 مليون مواطن تحت خط الفقر، فيما تصل نسبة الأمية 15.8% بعدد 14.5 مليون مواطن.

وتوقع التقرير نقلًا عن البنك الدولي زيادة الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية لتصل إلى 3% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالمعدل العالمي الذي يبلغ 6%.