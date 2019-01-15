بنك ناصر يخصص 240 مليون جنيه للقروض الحسنة في العام المقبل

كتبت- ياسمين سليم:

قال شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر، إن مؤشرات ميزانية البنك عن الربع الثاني من العام المالي الجاري، أظهرت ارتفاع صافي ربح البنك إلى 650 مليون جنيه مقابل 533 مليون جنيه، بحسب بيان من وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء.

وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مجلس إدارة البنك حدد 76 مليون جنيه مساعدات نقدية للمستحقين خلال العام المالي المقبل، و240 مليون جنيه للقروض الاجتماعية الحسنة بدون عائد، وفقا للبيان.

واعتمد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة غادة والي رئيسة المجلس، الموازنة التخطيطية للبنك للعام المالي 2019-2020، بمبلغ 25.3 مليار جنيه، بزيادة 8% عن العام المالي الجاري، وفقا لبيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.

وأضافت الوزيرة، أنه تم أيضًا تحديد 8.8 مليار جنيه لمنح تمويلات للمواطنين بنظام العائد البسيط وتشمل جميع التمويلات التي يقدمها البنك لعملائه في مجالات الإسكان، وتمويل شراء سيارات، والعمليات الاستثمارية، وتأثيث شقة الزوجية، والعمليات الإنتاجية، والمساهمة في تأسيس الشركات، بما يعود على الاقتصاد القومي والمجتمع بالنفع وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وأعلنت والي، أنه تم تقدير الخطة الاستثمارية للبنك للعام المالي المقبل، بمبلغ 525 مليون جنيه وتشمل مشروعات تطوير مبنى البنك وفروعه لتحسين أداء الخدمات، والتوسع بإنشاء فروع جديدة خلال السنوات الخمس القادمة.

كما تشمل الخطة الاستثمارية للبنك مشروعات تطوير نظم المعلومات بالبنك فى مجالات البرامج والأجهزة وتحديث الشبكات وانظمة الحماية والدعم الفني وشراء ماكينات صرف، بحسب الوزيرة.

ووفقا بيان الوزارة، استعرض مجلس إدارة البنك خلال الاجتماع، آلية عمل صندوق الاستثمار الخيري لدعم مؤسسات ذوي الإعاقة، والخطوات التي سوف يتخذها البنك للبدء في تأسيس وتحديد الجهات المشاركة.

وكان مجلس إدارة البنك وافق على تأسيس صندوق استثمار خيري مفتوح بالشراكة مع مؤسسات مالية وبنوك وشركات خاصة، حيث سيتم استثمار الأموال وفقًا لأحكام قانون سوق المال ليوجه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوى الإعاقة.

وأشار البيان، إلى أن الصندوق مفتوح أمام جميع المؤسسات والبنوك للمشاركة في الاكتتاب في أسهمه.

وسجلت حصيلة الصندوق الأولية 125 مليون جنيه منها 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، و20مليون جنيه من وزارة الأوقاف، و20 مليون جنيه من بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه من بنك قناة السويس، وفقا لفاروق.

وفي 26 ديسمبر الماضي أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن مجلس إدارة البنك وافق على تأسيس صندوق استثمار خيري مفتوح لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وكان شريف فاروق وقع، الثلاثاء الماضي، مذكرة تفاهم مع أحمد أبوالسعد رئيس مجلس إدارة شركة رسملة مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، لإسناد إدارة الصندوق الاستثماري الخيري للشركة.