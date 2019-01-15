"الصناعات الكيماوية" يستهدف صادرات بقيمة 6.5 مليار جنيه في 2019

القاهرة- مصراوي:

قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن المجلس يستهدف نمو صادرات القطاع خلال العام الجاري، ليصل إلى 6.5 مليار دولار، بنسبة نمو 20%.

وأضاف أبوالمكارم أن عام 2019 سيكون عام حل جميع المشاكل المتعلقة بالتصدير، قائلا "سنعقد اجتماعًا خلال الأيام المقبلة، لبحث مشاكل الصادرات ووضع حلول لها، لضمان استمرار النمو في الصادرات وعدم تراجعها".

وأوضح أن المجلس رصد 9 مشكلات رئيسية تواجه الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية، مقترحا الحلول المناسبة لمواجهتها، وفقا لمذكرة أعدها المجلس، وتلقاها إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وتتمثل أبرز المشكلات في عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية نتيجه صدور قرارات إداريه مفاجئة، وغياب دور بعض مكاتب التمثيل التجاري بالخارج، وضعف كفاءة أداء الموانئ وارتفاع تكلفه النقل البحري.