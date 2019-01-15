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    رئيس الوزراء يقرر تعيين مجدي غازي رئيسا لهيئة التنمية الصناعية

    01:27 م الثلاثاء 15 يناير 2019
    رئيس الوزراء يقرر تعيين مجدي غازي رئيسا لهيئة التنمية الصناعية

    المهندس مجدي غازي

    القاهرة- مصراوي:

    قرر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تعيين المهندس مجدي غازي، رئيسًا للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلفا للمهندس أحمد عبد الرازق بعد بلوغه السن القانونية.

    وكان غازي يشغل منصب نائب رئيس الهيئة، وهو أحد كوادر الهيئة ويعمل بها منذ سنوات طويلة، وكان مشرفا على ملفات عديدة من بينها الأراضي الصناعية والمناطق الصناعية، ومناطق المطورين الصناعيين.

    مصطفى مدبولي مجدي غازي الهيئة العامة للتنمية الصناعية أحمد عبد الرازق مجلس الوزراء الأراضي الصناعية

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