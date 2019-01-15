رئيس الوزراء يقرر تعيين مجدي غازي رئيسا لهيئة التنمية الصناعية

القاهرة- مصراوي:

قرر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تعيين المهندس مجدي غازي، رئيسًا للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلفا للمهندس أحمد عبد الرازق بعد بلوغه السن القانونية.

وكان غازي يشغل منصب نائب رئيس الهيئة، وهو أحد كوادر الهيئة ويعمل بها منذ سنوات طويلة، وكان مشرفا على ملفات عديدة من بينها الأراضي الصناعية والمناطق الصناعية، ومناطق المطورين الصناعيين.