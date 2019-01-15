  • عاجل:الأرصاد تحذر: العاصفة خلال ساعة وسرعتها 40 كم

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    كارت ميزة أمم أفريقيا 2019 حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    المكرونة يرتفع والبلطي ينخفض.. أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور

    12:29 م الثلاثاء 15 يناير 2019
    المكرونة يرتفع والبلطي ينخفض.. أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور

    أرشيفية

    كتب- مصطفى عيد:

    ارتفع سعر كيلو سمك المكرونة السويسي 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بسوق العبور مقارنة بمستواه أمس الاثنين ليتراوح بين 60 و66 جنيهًا.

    كما زاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات أيضا خلال تعاملات اليوم ليتراوح بين 30 و150 جنيهًا، وارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيهًا واحدًا ليتراوح بين 35 و41 جنيهًا.

    بينما انخفض سعر كيلو الجمبري 25 جنيهًا اليوم بسوق العبور ليتراوح بين 250 و320 جنيهًا، وهبط سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدًا ليتراوح بين 21 و22 جنيهًا.

    واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و70 جنيهًا، وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و180 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار السمك سوق العبور سمك المكرونة سمك البلطي

    الخبر التالى:

    البيت الأبيض: إيفانكا ترامب ستساعد في اختيار مرشح لقيادة البنك الدولي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان