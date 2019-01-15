المكرونة يرتفع والبلطي ينخفض.. أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر كيلو سمك المكرونة السويسي 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بسوق العبور مقارنة بمستواه أمس الاثنين ليتراوح بين 60 و66 جنيهًا.

كما زاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات أيضا خلال تعاملات اليوم ليتراوح بين 30 و150 جنيهًا، وارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيهًا واحدًا ليتراوح بين 35 و41 جنيهًا.

بينما انخفض سعر كيلو الجمبري 25 جنيهًا اليوم بسوق العبور ليتراوح بين 250 و320 جنيهًا، وهبط سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدًا ليتراوح بين 21 و22 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و70 جنيهًا، وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و180 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.