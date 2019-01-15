"اتش سي" تفتتح فرعا في طنطا ضمن خطة التوسع بالصعيد والدلتا

القاهرة- مصراوي:

افتتحت شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية، فرعا جديدا لها في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، لتقديم خدماتها في مجالات تداول الأوراق المالية والتداول الإلكتروني لأبناء

هذه المنطقة والمناطق المجاورة، بحسب ما قالته الشركة في بيان لها اليوم الثلاثاء.

وقالت الشركة إن افتتاح الفرع الجديد جاء بعد الحصول على التصريحات والتراخيص اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية، ليصل عدد فروع الشركة إلى سبعة فروع في سبع محافظات.

وأضافت أن افتتاح الفرع الجديد يأتي في إطار حرص الشركة على استكمال تنفيذ خططها التوسعية في كافة أنحاء الجمهورية، واستهداف المناطق خارج مدينتي القاهرة والإسكندرية لإدراك الشركة بأنها مناطق غير مخدومة من ناحية خدمات الاستثمار والاستشارات المالية.

وتابعت الشركة: "أثبتت الأيام الماضية صحة هذا التوجه، حيث حققت هذه الخطوات (افتتاح فروع جديدة) نجاحات كبيرة في مدن الصعيد والدلتا".

وقال حسن شكري، العضو المنتدب لشركة اتش سي، إن افتتاح فرع طنطا هو استكمال لمساعي الشركة للتوسع بمحافظات مصر لا سيما الدلتا، في ظل إقبال الأفراد بشكل كبير على الاستثمار في الأوراق المالية، حيث استحوذوا على القطاع الأكبر من التداول بما يعكس اتجاهات سوق المال في الفترة الراهنة.

وأضاف شكري أن الشركة لديها رؤية إيجابية للسوق في 2019 مما يجعلها تواصل التوسع في خدمات الأفراد في ظل وجود فرص كامنة لنمو الاستثمار في البورصة.

وأشار إلى أن الشركة تخطط لفتح فروع جديدة في مدن أخرى بالوجه البحري والقبلي، حيث "يشجعها على هذا التوجه التحسن المتوقع في أداء الاقتصاد المصري، وبالتالي أداء السوق العام المقبل، وأيضا تشجعها النتائج الإيجابية لمساعيها نحو زيادة نصيبها من تداولات الأفراد، والتي بدأت تؤتي ثمارها".

وارتفعت الحصة السوقية للشركة في قطاع الأفراد في نهاية 2018 إلى 1.59% مقارنة بحصة سوقية 1.01% في نهاية 2017، بحسب ما قاله شكري.

وأكد شكري أن سوق المال المصري سيحظى باهتمام كبير من المستثمر الأجنبي في 2019 سواء في أدوات العائد الثابت أو الأسهم، مشيرا إلى أن الهبوط الذي شهده سوق المال في الشهور الأخيرة من 2018 لا يتعلق بمصر فقط لأن طبيعة الأسواق هو التحرك مع بعضها البعض.

وتوقع شكري أن يكون أداء سوق المال المصري خاصة والأسواق الناشئة عامة أقوى وأفضل من أسواق الدول المتقدمة خلال العام الجاري.