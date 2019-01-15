ارتفاع الطماطم وتراجع البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت أسعار كيلو الطماطم والفاصوليا والخيار والفلفل الرومي بين 10 قروش وجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بسوق العبور مقارنة بمستوياتها أمس الاثنين.

وفي المقابل، انخفضت أسعار كيلو البطاطس والكوسة والبرتقال البلدي والسكري بين 30 قرشا وجنيه خلال تعاملات اليوم، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و5.1 جنيه بزيادة 10 قروش.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه بتراجع 30 قرشا.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 8 و10 جنيهات بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 8 جنيهات و12 جنيها بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 4 و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 جنيهات و6.5 جنيه بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات بزيادة جنيه.

القلقاس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين جنيهين و3 جنيهات بتراجع 50 قرشا.

البرتقال السكري بين جنيهين و3.5 جنيه بتراجع 50 قرشا.

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

اليوسفي بين 2.5 و5.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و6 جنيهات.

الرمان بين 3 و7 جنيهات.

الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.