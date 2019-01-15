هيرميس وسيتي بنك يديران طرح حصة من الإسكندرية لتداول الحاويات بالبورصة

القاهرة- وكالات:

أعلنت المجموعة المالية هيرميس المصرية، أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء أنها وسيتي بنك سيديران طرح حصة الإسكندرية لتداول الحاويات.

وقالت الشركة إنها علقت تغطية سهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات لأنها ستقدم المشورة في بيع حصة إضافية في الشركة بالبورصة، بحسب وكالة رويترز.

يأتي ذلك بعد أن قال مسؤول حكومي لرويترز أمس إن مصر اختارت تحالف هيرميس وسيتي بنك لإدارة طرح حصة الإسكندرية لتداول الحاويات واختارت تحالف بنكي الاستثمار سي.آي كابيتال ورينسانس كابيتال لطرح حصة إضافية بشركة أبو قير للأسمدة ببورصة مصر.

وقالت هيرميس اليوم "لم يعد من الممكن التعويل على تصنيفاتنا وتقديراتنا وسعرنا المستهدف السابق (لسهم الشركة) في اتخاذ قرارات الاستثمار حتى إشعار آخر".

وتهدف الحكومة إلى طرح 30% إضافية من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات في بورصة مصر.

وتستعد الحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، خلال العام الجاري، من خلال طرح حصص إضافية من أسهم 4 شركات هي الشرقية للدخان، والإسكندرية لتداول الحاويات، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وأبو قير للأسمدة، بعدما تم تأجيلها العام الماضي.