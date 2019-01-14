إقالة رئيس "النصر للإسكان" تكشف أزمة في قطاع الأعمال بسبب "تسوية إعمار"

كتبت- شيماء حفظي:

قررت الجمعية العمومية لشركة النصر للإسكان والتعمير، التابعة لقطاع الأعمال، يوم السبت الماضي، إقالة السيد طوبا، رئيس مجلس الإدارة، وتعيين المهندس هشام أنور بدلا منه.

وقال عزت إبراهيم، رئيس اللجنة النقابية لشركة النصر للإسكان والتعمير، لمصراوي، إن قرار الجمعية العمومية للشركة والتي عقدت برئاسة رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير محمود حجازي، "له سبب ظاهري وهو تراجع أرباح العام المالي الماضي، لكن السبب الرئيسي هو رفض طوبا توقيع اتفاق التسوية مع شركة إعمار الإماراتية".

وهو ما ذكره أيضا،عبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، ونائب اتحاد عمال مصر، وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للإسكان والتعمير، مشيرا في تصريحات لمصراوي، إلى أن مجلس إدارة شركة النصر، يواجه ضغوطًا تتعلق بتسوية إعمار، لأنه يراها غير منصفة للشركة.

وأضاف أن الضغوط أيضا تتعلق بنزاع مع عدد من الشخصيات الذين تعدوا على أراض تابعة للشركة، في حين تطالب وزارة قطاع الأعمال العام بوقف تنفيذ قرار إزالة التعدي.

وتراجعت أرباح الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 117 مليون جنيه مقابل 154 مليون جنيه العام المالي السابق بحسب إبراهيم.

ونشب خلاف بين شركة النصر للإسكان قبل 6 سنوات مع شركة إعمار مصر، الإماراتية، بشأن مشروع "أب تاون كايرو" بالمقطم.

ومع بداية 2019، قال وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، إنه سيتم الإعلان عن تسوية نهائية مع الشركة، قريبا.

وكشف الوزير قبل حوالي أسبوعين في مقابلة مع برنامج هنا العاصمة، على فضائية سي بي سي، عن تفاصيل الاتفاق مع شركة إعمار، قائلا إن "إعمار كانت المفروض تدفعلنا مبلغ في 2017.. لكن لم نحصل عليه.. لأننا إحنا اللي تأخرنا.. ومبلغ آخر للترضية .. مجموعهم 100 مليون جنيه ستذهب لشركة النصر للإسكان التابعة للقابضة للتشييد والتعمير".

وأضاف "الاتفاق يتضمن أيضًا 5% من مساحة أرض المشروع جاري الاتفاق حولها مع محافظة القاهرة.. فإما الشركة ستعطي هذه المساحة للمحافظة.. أو أن تشتريها بقيمتها السوقية من محافظة القاهرة وبعدها يحصلوا على التراخيص".

وكانت الجمعية العمومية لشركة النصر للإسكان والتعمير، التابعة لقطاع الأعمال العام، وافقت في مايو من العام الماضي، على تسوية النزاع مع شركة إعمار مصر للتنمية حول 3 ملايين متر في مشروع أب تاون كايرو، مقابل سداد 100 مليون جنيه.

وتم الاتفاق على هذه التسوية خلال عهد وزير قطاع الأعمال العام السابق خالد بدوي، والتي ستقوم شركة النصر بناءً عليها بسحب دعوى التحكيم الدولي ضد إعمار.

وكانت شركة النصر رفعت دعوى تحكيم أمام مركز القاهرة الدولي للتحكيم، ضد شركة إعمار لفسخ التعاقد المبرم بينهما وطالبت بتعويض قدره مليار جنيه.

وكان خالد بدوي وزير قطاع الأعمال السابق قال في تصريحات صحفية، إنه "بعد دراسات ومناقشات وجدنا أن الحل الوحيد هو التوصل لاتفاق ودي، لأننا كنا سنخسر التحكيم الدولي بنسبة 95%".

وبحسب مصادر، فإن رئيس شركة النصر الجديد، كان يعمل مديرا عاما بشركة المنتزة للسياحة والاستثمار التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

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