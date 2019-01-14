  • عاجل:حصريًا.. مباشر (مصر - الأرجنتين).. الأمل الأخير للتأهل في مونديال اليد

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    كارت ميزة أمم أفريقيا 2019 حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    الدولار يستقر أمام الجنيه في 9 بنوك مع نهاية التعاملات

    05:20 م الإثنين 14 يناير 2019
    الدولار يستقر أمام الجنيه في 9 بنوك مع نهاية التعاملات

    ارشيفية

    كتب- مصطفى عيد:

    استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 9 بنوك عاملة بمصر، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه في الصباح.

    واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنكي الأهلي المصري ومصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر الدولار على مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

    وظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في بنوك الإسكندرية، وقناة السويس، والتجاري الدولي، والتعمير والإسكان عند 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

    وبقى سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي مستقرًا عند 17.90 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول عند 17.89 جنيه للشراء، و17.99 جنيه للبيع.

    سعر الدولار

    الخبر التالى:

    غرفة القاهرة تفتح الباب أمام شكاوى التجار الخاصة بالجمارك والضرائب
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان