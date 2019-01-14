بنك التنمية الصناعية يوقع 3 اتفاقات لدعم المشروعات وتوصيل الغاز بالبحيرة

كتبت- منال المصري:

وقّع بنك التنمية الصناعية 3 بروتوكولات تعاون مع محافظة البحيرة، والغرفة التجارية للمحافظة، والشركة الوطنية للغاز "ناتجاس"، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، توصيل الغاز والمرافق لمناطق المحافظة، بحسب بيان من البنك اليوم الاثنين.

ووقع بروتوكولات التعاون عن البنك ماجد فهمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وعن المحافظة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وعن الغرفة التجارية للبحيرة فتحي مرسي رئيس الغرفة، وعن شركة "ناتجاس" عمر مسعود نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

وقال البنك إن البروتوكولات الجديدة تهدف إلى قيام البنك بدعم وتمويل المجمعات والمناطق الصناعية بالمحافظة، وتمويل حاضنات الأعمال للصناعات الوسيطة لخلق فرص عمل، ودعم روّاد الأعمال ذوي الكفاءة والطموح، وتشجيع الصادرات.



وقال محافظ البحيرة، إن هذا التعاون يأتي ضمن خطة الدولة للتعاون مع البنوك الوطنية في تمويل المشروعات التنموية واستيعاب الأعداد المتزايدة التي تلتحق بسوق العمل وتحفيز النمو الاقتصادي والإسراع بمعدلاته ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



وأضاف المحافظ أن البنك سيقوم بتمويل المناطق والمجمعات الصناعية القائمة بالمحافظة والمناطق المزمع إنشائها في حوش عيسى ورشيد وإدكو والنوبارية وكوم حمادة، بالإضافة إلى تمويل توصيل الخدمات والمرافق العامّة بتكلفة بسيطة وطرق سداد مُيسّرة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.



وقال رئيس بنك التنمية الصناعية إن بروتوكول التعاون مع محافظة البحيرة ينص على أن يضع البنك كافة إمكانياته لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء القائمة أو الجديدة وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي بفائدة بسيطة 5 و7 %.



وأضاف فهمي أن البنك يولي أهمية خاصة للمشروعات الإنتاجية والصناعية الخاصة التي تغطي احتياجات السوق من السلع والمنتجات وذلك كبديل عن مثيلاتها المستوردة وتوفيراً للنقد الأجنبي، وكذلك دعم التصدير للخارج.

وذكر أن سيمول أيضا توصيل المرافق والخدمات من مياه شرب وصرف صحي وغاز وكهرباء بالمحافظة باعتبارها حق لكل مواطن.



وقال حمدي عزام نائب رئيس مجلس إدارة البنك، إن البروتوكول الموقع مع الغرفة التجارية يتضّمن قيام البنك بتوفير التسهيلات الائتمانية اللازمة لتمويل ودعم حاضنات الأعمال الخاصة بإقامة المشروعات الوسيطة والمغذية للصناعات الكبرى في شتى المجالات بالمحافظة، وخاصة الصناعات النسيجية بمدينة كفر الدوار، وصناعات الإنتاج الزراعي.



وأضاف أن البنك سبق له التعاون مع محافظة البحيرة حيث نجح منفرداً في تمويل أول بورصة سلعية للخضر والفاكهة في مصر والشرق الأوسط وهي المقامة على مساحة 57 فداناً بمركز بدر، وتضم 120 معرضاً و680 وكالة و130 ثلاجة و50 محطة تصدير، بالإضافة لمصانع استغلال الفاقد والصناعات التكميلية.

وبلغ إجمالي التمويلات الموجهة لعملاء البورصة 150 مليون جنيه حتى الآن، وجاري دراسة تقديم تمويلات جديدة، وفقا لحمدي عزام.

وقال طارق جلال مدير عام المشروعات الصغيرة ورئيس المناطق الائتمانية بالبنك، إن البروتوكول الموقع مع شركة "ناتجاس" يتضمن تمويل توصيل الغاز الطبيعي للوحدات والمشروعات الصناعية والمخابز البلدية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخطة البنك لتحقيق التنمية المستدامة.



وأضاف جلال أن بنك التنمية الصناعية سبق أن وقع ثلاث اتفاقيات مع شركات "ناتجاس" و"الفيوم للغاز" و"سينا جاس" لتمويل توصيل الغاز الطبيعي إلى 375 ألف وحدة سكنية بإجمالي تمويلات 675 مليون جنيه، وبلغ المنفذ منها حتى الآن بمحافظات الإسكندرية والفيوم والبحيرة والشرقية 121 ألف وحدة بحجم تمويلات 310 مليون جنيه.