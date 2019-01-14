وزير الاتصالات: قياس جودة خدمات المحمول بالتعاون مع شركة عالمية قريبًا

كتب- محمد علاء الدين:

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الاثنين إن الوزارة ستطلق خدمة قياس جودة خدمات المحمول بالتعاون مع شركة عالمية قريبًا.

وأضاف على هامش زيارته لمحافظة دمياط أن الشركة ستقيس جودة الخدمة في كل مدينة ومحافظة.

وكان طلعت قال في حوار خاص مع مصراوي في نوفمبر الماضي إن الوزارة طرحت مناقصة بين الشركات الدولية المتخصصة في نشاط مراقبة جودة المحمول وحاليًا نحن بصدد التعاقد مع شركة عالمية متخصصة لمراقبة أداء الشركات الأربع وإصدار تقارير دورية عن مستوى الخدمة، وستبدأ الشركة عملها بداية العام المقبل.

وقال الوزير اليوم إن خدمات الاتصالات تحتاج للتحسن وهذا يتطلب استثمارات كبيرة تتمثل في بناء أبراج للمحمول وتحسين البنية التحتية القطاع واستبدال الكابلات النحاسية بالفايبر وبناء كبائن تدعيم الاتصال، وحاليًا نعمل على هذه العناصر .