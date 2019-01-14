ارتفاع طفيف في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين، جنيهًا واحدًا، مقارنة بأسعار الأمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 645 جنيهًا، مقابل 644 جنيهًا بالأمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 553 جنيهًا، والجرام عيار 24 سجل 737 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5160 جنيهًا.

وعالمياً، ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع هبوط الدولار بفعل توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لن يرفع أسعار الفائدة العام الجاري وهبوط الأسهم الآسيوية بعد بيانات صينية ضعيفة تشير لتباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بحسب وكالة رويترز.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.4% إلى 1291.97 دولار للأوقية بحلول الساعة 0610 بتوقيت جرينتش.

وصعد الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1292.10 دولار للأوقية.